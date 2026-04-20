Fino a 30mila euro per un anno di università | dentro gli atenei privati più prestigiosi di Milano

In Italia, alcune università private di Milano chiedono fino a 30.000 euro all’anno di iscrizione. La presenza di un titolo di studio presso atenei come Bocconi, Cattolica o San Raffaele viene spesso considerata più rilevante nel mercato del lavoro. Sara, che lavora nel settore delle risorse umane, ha frequentato un’università privata anni fa e ricorda che, pur non essendo entusiasta del percorso, riconosce l’importanza del titolo nel suo settore.

“Se sul curriculum c’è scritto Bocconi, Cattolica o San Raffaele, ha un peso diverso”. Sara ne è convinta: lavora nel settore delle risorse umane; ha frequentato anche lei tanti anni fa un’università privata e nonostante non sia stata felicissima del percorso di studi, è consapevole del ruolo che.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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