Classifica migliori università | il Politecnico di Milano primo tra gli atenei italiani cresce Pavia

Questa mattina è stata resa pubblica la nuova classifica delle università europee, la QS World University Rankings: Europa 2026. Il Politecnico di Milano si conferma primo tra gli atenei italiani, mentre l’Università di Pavia registra una crescita significativa. La graduatoria mostra le posizioni delle università e le variazioni rispetto agli anni scorsi, con alcuni atenei che migliorano e altri che scivolano indietro.

Milano, 28 gennaio 2026 – È stata pubblicata la classifica delle università europee. Stiamo parlando della prestigiosa QS World University Rankings: Europa 2026. Nella top 200 del Vecchio Continente ci sono 14 realtà del nostro Paese e il primo tra gli atenei italiani si trova all’ombra della Madonnina: stiamo parlando del  Politecnico di Milano, che si attesta alla 45esima posizione (l’anno scorso era al 38esimo gradino, quindi quest’anno ha perso 7 posizioni, pur mantenendo il primato a livello nazionale). Per trovare un’altra milanese bisogna andare al 114esimo piazzamento, dove si colloca l’Università di Milano, sostanzialmente stabile (nel 2025 era al 113 posto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

