Questa mattina è stata resa pubblica la nuova classifica delle università europee, la QS World University Rankings: Europa 2026. Il Politecnico di Milano si conferma primo tra gli atenei italiani, mentre l’Università di Pavia registra una crescita significativa. La graduatoria mostra le posizioni delle università e le variazioni rispetto agli anni scorsi, con alcuni atenei che migliorano e altri che scivolano indietro.

Milano, 28 gennaio 2026 – È stata pubblicata la classifica delle università europee. Stiamo parlando della prestigiosa QS World University Rankings: Europa 2026. Nella top 200 del Vecchio Continente ci sono 14 realtà del nostro Paese e il primo tra gli atenei italiani si trova all’ombra della Madonnina: stiamo parlando del Politecnico di Milano, che si attesta alla 45esima posizione (l’anno scorso era al 38esimo gradino, quindi quest’anno ha perso 7 posizioni, pur mantenendo il primato a livello nazionale). Per trovare un’altra milanese bisogna andare al 114esimo piazzamento, dove si colloca l’Università di Milano, sostanzialmente stabile (nel 2025 era al 113 posto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Classifica migliori università: il Politecnico di Milano primo tra gli atenei italiani, cresce Pavia

Approfondimenti su Politecnico Milano

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Politecnico Milano

Argomenti discussi: Migliori università in Italia per materia, classifica THE 2026; Università top nel mondo 2026: dove spiccano gli atenei italiani (e in quali materie); La classifica delle migliori università al mondo per materia: ci sono anche Uniba e Unisalento; Classifica THE 2026: Le Migliori Università Italiane per Disciplina.

Migliori università europee, Bologna esce dalla top 50: ecco la classifica QS degli Atenei di Emilia-Romagna e MarcheSecondo i dati di Ranking QS, l'Unibo scende di 12 posti. Modena e Reggio Emilia si piazzano in 343ª posizione. Nelle Marche prima l'Univpm (348ª), poi Camerino. Tutti i punteggi ... ilrestodelcarlino.it

Classifica Qs Rankings Europe 2026: quattro università italiane tra le prime cento. Politecnico di Milano in testa, ma i nostri atenei arretranoIl PoliMi è l'unico nella top 50 (45esimo), seguito da Bologna (59esima), Sapienza (77esima) e Padova (92esima). Nella top ten europea sette inglesi (Oxford al primo posto), due svizzere e una frances ... corriere.it

Quando si parla di pasta, gli spaghetti sono protagonisti: ma quali sono i migliori marchi sugli scaffali dei supermercati LA CLASSIFICA DI ALTROCONSUMO - facebook.com facebook

#spaghetti, quali sono i migliori: la classifica di #altroconsumo. La sorpresa in vetta e i due flop inaspettati (fuori dalla top 10) x.com