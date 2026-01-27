Caso rimborsi all' Università stop di un anno per Cuzzocrea | niente arresti ma interdizione da tutti gli atenei
La vicenda riguarda il caso di rimborsi all'Università che ha portato alla sospensione temporanea di Salvatore Cuzzocrea. Per un anno, l'accademico non potrà svolgere attività presso gli atenei italiani, senza ulteriori conseguenze penali come arresti domiciliari. La decisione si focalizza sulla interdizione dall’attività accademica, mantenendo il riserbo sulla posizione giudiziaria complessiva.
Niente arresti domiciliari ma Salvatore Cuzzocrea non potrà svolgere alcuna attività accademica in Italia per i prossimi dodici mesi. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame di Messina, che ha respinto per la terza volta la richiesta di arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sui rimborsi.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Cuzzocrea, coinvolto in un caso di presunti rimborsi illeciti, rimane sotto indagine.
