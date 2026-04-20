Finisce con i giocatori della Consar in lacrime | Aversa fa il colpo e si prende la semifinale playoff

I giocatori della Consar sono usciti dal campo visibilmente emozionati, alcuni in lacrime, dopo aver perso la partita decisiva per accedere alle semifinali dei playoff. Nonostante aver conquistato un doppio vantaggio e un match ball, la squadra non è riuscita a mantenere il risultato e ha visto sfumare la possibilità di proseguire la competizione. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra avversaria, che si è qualificata per la fase successiva.

Finisce con i giocatori della Consar in lacrime: non è bastato il doppio vantaggio e poi un match ball per prendersi la semifinale dei playoff. La Virtus Aversa, sotto 2-0, completa una rimonta clamorosa: sarà lei a sfidare l’Abba Pineto, a sua volta impostasi al tie-break su Porto Viro, nel.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: La Consar all’assalto della semifinale. Ad Aversa per chiudere i conti Playoff, dentro o fuori al Pala De André: la Consar si gioca la semifinale in gara 3Si decide domani, domenica, al Pala De Andrè, alle 18, chi tra Consar Ravenna e Virtus Aversa accederà alle semifinali playoff. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Finisce con i giocatori della Consar in lacrime: Aversa fa il colpo e si prende la semifinale playoff; Roma-Atalanta 1-1, l'Olimpico fischia i giocatori giallorossi: cos'è successo; Juve Stabia - Juve Stabia, finisce con un pareggio per 1 a1 la sfida tra le vespe gialloblù e le aquile giallorosse.; Tifosi bloccano lo scontro al vertice lanciando petardi: giocatore colpito finisce all'ospedale. Chelsea, scena surreale prima del fischio d'inizio: l’arbitro Tierney finisce nel cerchio dei giocatoriScena davvero curiosa prima del calcio d’inizio di Chelsea–Newcastle. Come da loro consuetudine, i giocatori dei Blues si sono riuniti in cerchio per il consueto momento di incitamento e motivazione ... tuttomercatoweb.com Copiano, la partita di calcio col Marzano finisce a botte: giocatore 27enne in ospedaleGara di terza categoria sospesa, al campo sportivo intervento dei soccorsi sanitari e dei carabinieri ... msn.com Juve-Bologna finisce 2-0: i bianconeri consolidano il quarto posto x.com Cane finisce in un canale e rischia di annegare, salvato dai vigili del fuoco - facebook.com facebook