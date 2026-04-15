La Consar Ravenna si prepara a giocare la partita di ritorno contro Aversa, dopo aver vinto 3-1 in gara uno domenica scorsa al Pala De André. La sfida si svolgerà questa sera al Pala Jacazzi alle 20, con l’obiettivo di chiudere la serie e avanzare alla semifinale. La squadra giallorossa punta a mantenere alta la concentrazione per mettere fine alla sfida in questa occasione.

La Consar Ravenna non vuole perdere tempo. Dopo il convincente 3-1 di domenica scorsa al Pala De André in gara1, i giallorossi cercano stasera ad Aversa (al PalaJacazzi fischio d’inizio alle 20.30; arbitri Cecconato e Faia; diretta in chiaro su Dazn) il colpo del ko per archiviare la pratica dei quarti di finale senza passare dalle insidie di una ‘bella’ casalinga. La missione della squadra di coach Valentini è chiara, ovvero battere Aversa – già sconfitta due volte 3-0 in regular season – per la quarta volta in stagione e staccare il pass per le semifinali. I segnali arrivati dal primo atto della serie sono incoraggianti, sia sotto il profilo atletico che tecnico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Consar all’assalto della semifinale. Ad Aversa per chiudere i conti

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La Consar dimentica la rimonta subita a Taranto: travolge Aversa e ritrova il secondo postoL’aria del big match, il primo dei tre da disputare al Pala de Andrè, galvanizza la Consar.