Fingono incidente stradale per mascherare un infortunio sul lavoro | scoperti

Un uomo di 60 anni, titolare di una ditta di autotrasporti, è stato denunciato dalla Polizia Locale di Napoli per aver inscenato un incidente stradale falso. L’obiettivo era coprire un grave infortunio subito da un cittadino ucraino di 63 anni, avvenuto sul luogo di lavoro. Gli agenti hanno scoperto che l’incidente appariva come un investimento accidentale, ma in realtà era stato organizzato per nascondere l’incidente sul lavoro.

È accusato di aver inscenato un falso investimento per nascondere un grave infortunio sul lavoro a un cittadino ucraino di 63 anni, il titolare 60enne di una ditta di autotrasporti denunciato dagli agenti dell'Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli. La vicenda.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Simula incidente stradale per mascherare infortunio sul lavoro del dipendente: grave l’operaio, denunciato titolareLa Polizia Municipale di Napoli ha denunciato un uomo di 60 anni, titolare di una ditta di autotrasporti, per aver finto l'incidente stradale di un... Incidente sul lavoro sull'Alemagna, operaio scivola nel cantiere stradale e precipita nell'argine: trasportato in ospedale con l'elicotteroSAN VITO DI CADORE (BELLUNO) – Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 6 marzo, sulla strada statale Alemagna, nel comune di San Vito... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Cislago, il Comune rilancia l’allarme truffe: Finti incidenti per chiedere soldi ai cittadini; Nuovo incidente al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, ferito un ragazzo in scooter: schianto vicino al Serra; Belforte del Chienti - Truffa del finto maresciallo: denunciati due giovani; Scontro tra auto Bmw e 500 a Eboli, morto un uomo: incidente stradale sulla SS18 nel Salernitano. Napoli, finge incidente stradale per nascondere infortunio sul lavoro: denunciato titolare azienda trasportiNapoli – Avrebbe orchestrato un falso incidente stradale per occultare un grave infortunio occorso a un suo dipendente, impiegato in nero nel piazzale ... cronachedellacampania.it Si invita tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione a possibili truffe telefoniche. Sono stati segnalati casi di chiamate su numeri fissi, in cui persone fingono incidenti o situazioni di emergenza per chiedere somme di denaro. Si raccomanda di non fo facebook