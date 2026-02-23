Fine settimana ricco di impegni e soddisfazioni per l’Atletica Endas Cesena | in evidenza Lorenzo Mazzoni

Lorenzo Mazzoni ha ottenuto un risultato importante in una gara su strada, causato dalla sua preparazione intensa e dall’impegno continuo. La partecipazione di atleti dell’Atletica Endas Cesena a diversi eventi ha portato a nuove sfide e esperienze, tra cui competizioni nazionali e iniziative solidali. Durante il fine settimana, il team ha dimostrato determinazione e spirito di gruppo in più occasioni. La serie di appuntamenti si conclude con un’ottima prestazione complessiva.

Il risultato di maggior rilievo arriva dai Campionati Italiani indoor di prove multiple disputati a Padova, dove Lorenzo Mazzoni ha ottenuto un prestigioso ottavo posto nel pentathlon Fine settimana ricco di impegni e soddisfazioni per l’Atletica Endas Cesena, presente con i propri atleti tra appuntamenti nazionali, gare giovanili, competizioni su strada e iniziative di solidarietà. Il risultato di maggior rilievo arriva dai Campionati Italiani indoor di prove multiple disputati a Padova, dove Lorenzo Mazzoni ha ottenuto un prestigioso ottavo posto nel pentathlon. L’atleta cesenate è stato protagonista di una prova in costante crescita, migliorando tre primati personali: 8”71 nei 60 ostacoli, 6,42 nel salto in lungo e 11,83 nel getto del peso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Atletica Endas Cesena . Weekend di successiL'Atletica Endas Cesena ha conquistato numerosi podi durante il fine settimana, a causa delle molte gare svolte tra Ancona, Savignano e Modena.

Auto pronte, chiodate nello zaino: altro weekend “on the road” per l’Atletica Endas Cesena! Sarà un fine settimana pieno di gare, emozioni e trasferte… perché quando si parla di atletica, non ci si ferma mai! Ancona - Campionati Italiani Indoor Allievi S - facebook.com facebook