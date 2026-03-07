Un fine settimana da incorniciare per la Ginnastica Falciai impegnata a Castiglion Fiorentino

Lo scorso fine settimana, a Castiglion Fiorentino, la Ginnastica Falciai ha partecipato a competizioni con le categorie Silver e Gazzelle, ottenendo diversi podi e risultati positivi. La squadra ha mostrato impegno e determinazione, contribuendo a un fine settimana ricco di successi. La partecipazione si è svolta tra le varie gare che si sono tenute in città, coinvolgendo atleti di diverse fasce di età.

Arezzo, 7 marzo 2026 – Nello scorso fine settimana (28 febbraio - 1 marzo), a Castiglion Fiorentino, la Ginnastica Falciai ha brillato con le categorie Silver e “Gazzelle”: un weekend di podi e crescita. nelle competizioni CSEN con le atlete del gruppo Gazzelle e del gruppo Silver. Tra prove individuali, esercizi di squadra e d’insieme, il bilancio racconta una trasferta estremamente positiva: tanti podi e piazzamenti importanti. Iniziamo dal gruppo Gazzelle. Nel Silver Cup 1 è arrivata subito una grande soddisfazione nella categoria Senior, dove Francesca Bereholschi ed Eleonora Capacci hanno conquistato l’oro nella specialità di coppia con l’esercizio alla palla, imponendosi con un’esecuzione convincente e di grande qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un fine settimana da incorniciare per la Ginnastica Falciai, impegnata a Castiglion Fiorentino Castiglion Fiorentino, il terzo fine settimana all’insegna del NataleArezzo, 20 dicembre 2025 – Castiglion Fiorentino, il terzo fine settimana all’insegna del Natale. Castiglion Fiorentino, la conferenza stampa di fine anno del sindaco AgnelliArezzo, 23 dicembre 2025 – Una conferenza stampa all’insegna “del realismo”, come ha detto il sindaco Mario Agnelli in apertura, per fare il punto... Approfondimenti e contenuti su Ginnastica Falciai. Argomenti discussi: Ginnastica Falciai: ottimi risultati a Campi Bisenzio nella seconda prova del campionato regionale Gold Allieve; Tornei provinciali Uisp Grosseto è Gold La Piombinese è Silver. Un fine settimana da incorniciare per la Ginnastica Falciai, impegnata a Castiglion FiorentinoNello scorso fine settimana (28 febbraio - 1 marzo), a Castiglion Fiorentino, la Ginnastica Falciai ha brillato con le categorie Silver e Gazzelle ... lanazione.it