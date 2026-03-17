Droni e robot vengono utilizzati per rimuovere i rifiuti invisibili dai fondali marini nell’ambito di un progetto finanziato dall’Unione europea. L’iniziativa fa parte della missione Restore our Ocean and Waters, volta a ripulire gli ambienti marini. Recentemente, sono stati avviati nuovi interventi per migliorare la qualità delle acque e ridurre l’accumulo di detriti sommersi.

L’iniziativa ambientale finanziata dall’Unione europea prosegue e una delle ultime si inserisce nella Mission Restore our Ocean and Waters (Ripristinare i nostri oceani e le nostre acque). L’obiettivo, come suggerisce il nome stesso, è di trovare soluzioni per ridurre i rifiuti marini cercando di ripulire le nostre acque. Per riuscire in questa impresa un team, tra scienziati e aziende, ha sviluppato una flotta di droni e robot capaci di individuare i rifiuti presenti sui fondali. Questa aggiunta potrebbe fare la differenza. Robot in grado di ripulire i fondali? Il tipo di progresso che ci piace. Gli scienziati e le aziende che stanno lavorando a SeaClear2. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Droni e robot: gli alleati per ripulire i fondali marini dai rifiuti invisibili

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