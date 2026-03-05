Erosione costiera dopo le mareggiate tavolo tecnico sugli interventi per i litorali di Pellaro Bocale e Motta San Giovanni

Un tavolo tecnico si è riunito presso gli uffici della Città Metropolitana di Reggio Calabria per discutere dell’erosione costiera nei litorali di Pellaro, Bocale e Motta San Giovanni. L’incontro ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e si inserisce nel percorso avviato con l’istituzione di un tavolo permanente dedicato alla gestione di questo fenomeno. La riunione si è concentrata sugli interventi necessari dopo le recenti mareggiate.

Catalfamo: "L’obiettivo è quello di sviluppare un approccio multidisciplinare capace di superare ostacoli burocratici e accelerare le risposte ai territori colpiti dalle recenti mareggiate" La riunione è stata presieduta dal direttore del Dipartimento tutela del territorio, Domenica Catalfamo, insieme ai funzionari dell’Ente. Presenti anche i consiglieri metropolitani Salvatore Fuda, delegato all’Ambiente, e Giuseppe Marino, intervenuto anche nella sua veste di consigliere comunale del Comune di Reggio Calabria. Al centro del confronto il coordinamento degli interventi e degli approfondimenti tecnici riguardanti alcuni tratti particolarmente critici del litorale dei comuni di Reggio Calabria e Motta San Giovanni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il sindaco di Motta San Giovanni scrive all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e chiede interventi strutturali sull’unità fisiografica da Melito Porto Salvo a Villa San Giovanni prima di procedere con dragaggi e riaperture. - facebook.com facebook