commissione territorio di villa san giovanni si riunisce su erosione costiera e progetto stretto di messina

La Commissione Territorio di Villa San Giovanni si riunisce oggi per affrontare il problema dell’erosione costiera che minaccia le spiagge e le abitazioni della zona. La seduta si concentra anche sul progetto del “Stretto di Messina”, con i cittadini che chiedono chiarezza e azioni concrete. La discussione, in un momento di crescente preoccupazione, si svolge in un clima di attesa e richiesta di risposte rapide.

**Villa San Giovanni, il 6 febbraio 2026 la Commissione Territorio si riunisce con il tema dell'erosione costiera e dell'incontro con il "Sottopassaggio di Messina"** Nel cuore del territorio calabrese, in una città che sembra vivere tra storia e futuro, la Commissione consiliare Territorio di Villa San Giovanni ha convocato una seduta urgente per discutere delle critiche problematiche legate all'erosione costiera, una delle principali preoccupazioni ambientali della zona, insieme alla proposta del progetto "Stretto di Messina". La riunione, prevista per **giovedì 6 febbraio 2026 alle ore 18:00**, avverrà presso il **Palazzo San Giovanni**, in Via Nazionale n.

Erosione costiera e incontro con la Stretto di Messina, convocata la Commissione Territorio di Villa San GiovanniLa Commissione consiliare Territorio della Città di Villa San Giovanni si riunirà giovedì 6 febbraio 2026 alle ore 18:00, presso Palazzo San Giovanni, sito in Via Nazionale n. 625. All’ordine del gior ... strettoweb.com

