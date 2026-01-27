Valorizzazione dei giovani talenti | al via il progetto da 1,3 milioni finanziato dalla Regione

La Regione Emilia-Romagna ha avviato un progetto da 1,3 milioni di euro per valorizzare e attrarre giovani talenti, sostenendo iniziative volte a favorirne la permanenza e lo sviluppo nel territorio. Questa iniziativa mira a promuovere opportunità di crescita professionale e a rafforzare il capitale umano locale, contribuendo al progresso economico e culturale della regione.

