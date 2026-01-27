Valorizzazione dei giovani talenti | al via il progetto da 1,3 milioni finanziato dalla Regione

Da ferraratoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Emilia-Romagna ha avviato un progetto da 1,3 milioni di euro per valorizzare e attrarre giovani talenti, sostenendo iniziative volte a favorirne la permanenza e lo sviluppo nel territorio. Questa iniziativa mira a promuovere opportunità di crescita professionale e a rafforzare il capitale umano locale, contribuendo al progresso economico e culturale della regione.

Attrazione e permanenza dei giovani talenti in Emilia-Romagna: via ai progetti finanziati dalla Regione con 1,3 milioni di euro. Collaborazione costante con imprese, enti territoriali, associazioni di categoria, istituti dell'Alta formazione artistica e musicale, Università e Istituti tecnici.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Emilia Romagna

“L’uomo a Phi” torna al Museo Archeologico di Sezze: il progetto finanziato dalla regione

L’uomo a Phi torna al Museo Archeologico di Sezze, grazie a un finanziamento regionale di 140 mila euro destinato all’ammodernamento e alla valorizzazione di strutture fondamentali della comunità, tra cui il museo, le biblioteche comunali e l’Archivio Storico.

Sora, finanziato dalla Regione Lazio il progetto “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari in scena” – II edizione

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Emilia Romagna

Argomenti discussi: Dal 25 al 27 febbraio torna il Social Innovation Campus, per valorizzare i talenti dei giovani e costruire luoghi di futuro; Legge talenti: la Regione investe in sistemi per la promozione e valorizzazione; Oggiono: premiazioni con le borse di studio i giovani talenti del paese; Aria di musica, aperte le iscrizioni per l’academy di Arezzo Wave dedicata ai giovani talenti.

Regione: attrazione e permanenza dei giovani talenti, via ai progetti finanziati con 1,3 milioniSono queste le caratteristiche principali dei progetti presentati dai Comuni capoluogo di provincia e dalla Città Metropolitana di Bologna, nell’ambito del ... chiamamicitta.it

Talenti ad alta specializzazione, la Regione finanzia i progetti dei ComuniLa Regione Emilia-Romagna avvia una nuova fase delle politiche dedicate all’attrazione e alla permanenza dei giovani talenti ad alta specializzazione, ... chiamamicitta.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.