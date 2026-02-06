Repubblica Romana l' Edera si mette a tavola | tutti gli appuntamenti nei circoli del territorio

Nella Romagna, i circoli repubblicani tornano a riunirsi per i pranzi e le cene che commemorano la proclamazione della Repubblica Romana. Gli appuntamenti, in programma nei vari circoli del territorio, riprendono una tradizione che ha radici profonde nei banchetti patriottici dell’epoca della Rivoluzione francese. Questa volta, gli incontri sono l’occasione per ricordare quegli eventi storici e rafforzare il senso di comunità tra i partecipanti.

