Repubblica Romana l' Edera si mette a tavola | tutti gli appuntamenti nei circoli del territorio
Nella Romagna, i circoli repubblicani tornano a riunirsi per i pranzi e le cene che commemorano la proclamazione della Repubblica Romana. Gli appuntamenti, in programma nei vari circoli del territorio, riprendono una tradizione che ha radici profonde nei banchetti patriottici dell’epoca della Rivoluzione francese. Questa volta, gli incontri sono l’occasione per ricordare quegli eventi storici e rafforzare il senso di comunità tra i partecipanti.
La storia dei pranzi e delle cene dei circoli repubblicani della Romagna nella ricorrenza della promulgazione della Repubblica Romana trae origine dai banchetti patriottici durante la Rivoluzione francese (1789-1799) ed è l'evoluzione dei sei grandi banchetti patriottici organizzati da febbraio
Nettuno riscopre il 1849: la Repubblica Romana come radice della democrazia italiana facebook
5 febbraio 1849 Si aprono a Roma, al Palazzo della Cancelleria, i lavori dell’assemblea costituente. Qualche giorno dopo viene dichiarato decaduto il potere temporale pontificio e proclamata la nascita della Repubblica Romana x.com
