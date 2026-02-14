Messina si confronta sulla separazione delle carriere | dibattito aperto sul referendum
A Messina, il dibattito sulla separazione delle carriere dei magistrati si riaccende dopo che il governo ha annunciato il referendum. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra avvocati, giudici e cittadini, con chi teme che possa indebolire l’indipendenza della magistratura. Alcuni sostengono che la riforma potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui funziona la giustizia nel territorio.
Sabato 28 febbraio, Palazzo Zanca ospita un incontro pubblico promosso dai Rotary Club locali per spiegare le ragioni del sì e del no, offrendo ai cittadini strumenti per una scelta informata e consapevole La separazione delle carriere dei magistrati torna sotto i riflettori a Messina: il dibattito sul referendum divide esperti, istituzioni e cittadini, tra dubbi sul futuro della giustizia e appelli a scelte ponderate. Sabato 28 febbraio, il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca ospiterà un incontro pubblico per approfondire le ragioni del sì e del no, un’occasione di dialogo aperto e pluralista promossa dal Rotary Club Messina - Stretto di Messina, nell’ambito di un Interclub che coinvolge anche il Rotary Club Messina e il Rotary Club Messina Peloro.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Messina si confronta sulla separazione delle carriere
Il referendum sulla separazione delle carriere si infiamma: nel dibattito coinvolto anche un manuale di scuola
Il dibattito sul referendum sulla separazione delle carriere si fa sempre più acceso.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Eccellenza B: un giovane talento per la difesa della Messana.
L’Ecce Homo di Antonello può tornare a Messina, entro 60 giorni la decisioneLa dirigente scolastica Alessandra Minniti fa sapere che il ministro Giuli è ben disposto nei confronti della città. Il museo di Capodimonte? Non è detto da Tempostretto.it ... msn.com
Messina, il centrodestra sulle dimissioni di Basile: scelta irresponsabileLe inopinate e assurde dimissioni del sindaco di Messina Federico Basile sono motivate solo da un capriccio politico del sindaco di Taormina Cateno De Luca, e dei desiderata di quest’ultimo. Dietro q ... strettoweb.com
Fai DA TE Messina. home alone. · light it up. In questo periodo l’umidità aumenta… e la muffa diventa un problema comune in tante case Nel reel, Sebastiano confronta 3 prodotti antimuffa per aiutarti a scegliere la soluzione più efficace in base alle tue esi facebook