Messina si confronta sulla separazione delle carriere | dibattito aperto sul referendum

A Messina, il dibattito sulla separazione delle carriere dei magistrati si riaccende dopo che il governo ha annunciato il referendum. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra avvocati, giudici e cittadini, con chi teme che possa indebolire l’indipendenza della magistratura. Alcuni sostengono che la riforma potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui funziona la giustizia nel territorio.

Sabato 28 febbraio, Palazzo Zanca ospita un incontro pubblico promosso dai Rotary Club locali per spiegare le ragioni del sì e del no, offrendo ai cittadini strumenti per una scelta informata e consapevole La separazione delle carriere dei magistrati torna sotto i riflettori a Messina: il dibattito sul referendum divide esperti, istituzioni e cittadini, tra dubbi sul futuro della giustizia e appelli a scelte ponderate. Sabato 28 febbraio, il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca ospiterà un incontro pubblico per approfondire le ragioni del sì e del no, un’occasione di dialogo aperto e pluralista promossa dal Rotary Club Messina - Stretto di Messina, nell’ambito di un Interclub che coinvolge anche il Rotary Club Messina e il Rotary Club Messina Peloro.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il dibattito sul referendum sulla separazione delle carriere si fa sempre più acceso.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.