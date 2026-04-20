Nella prima partita della finale scudetto, la squadra di casa ha prevalso sulla squadra ospite con il punteggio di 71-60. La giocatrice chiave ha segnato 16 punti, catturato 19 rimbalzi in attacco e contribuito a un parziale di 20-8 nel terzo quarto. La difesa e le giocate della playmaker sono state determinanti per la vittoria della Reyer, che ha così preso un vantaggio nella serie.

Gara-1 della finale scudetto è di Venezia. Gigantesca Mariella Santucci: chiude con 16 punti, 6 rimbalzi e 2 assist. Poi la Reyer si appoggia alla solita grande difesa, ai rimbalzi d’attacco (19, figli di un’aggressività messa sempre e ovunque) e ribalta il fattore campo vincendo al PalaRomare contro Schio. Le orogranata sembrano una squadra in missione. Schio fatica a trovare le contromisure e incassa la prima sconfitta in ambito nazionale di questa stagione. La più pesante per ora. Il terzo quarto è il punto di non ritorno: Venezia alza ancora la spinta, Schio si spegne e il parziale di 20-8 nel periodo indirizza definitivamente la gara. In doppia cifra anche Dojkic (11 punti e 4 assist), Charles (13 punti e 9 rimbalzi, di cui 5 offensivi) e Pan (10, con le due triple che smontano il tentativo di rimonta di Schio).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Finale scudetto: Venezia soffoca Schio in gara-1. Grandi Santucci e la difesa

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