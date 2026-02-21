Milan-Parma entusiasmo alle stelle | si va verso il sold out a San Siro | PM News

Il match tra Milan e Parma ha fatto salire l’entusiasmo tra i tifosi rossoneri. La causa è l’attesa per una partita importante, che ha riempito i biglietti in poche ore. I sostenitori si sono riversati allo stadio, desiderosi di sostenere la squadra. La vendita dei biglietti ha raggiunto il record di questa stagione, con molti già esauriti. La capienza di San Siro si avvicina al tutto esaurito in vista di questa sfida.

© Pianetamilan.it - Milan-Parma, entusiasmo alle stelle: si va verso il sold out a San Siro | PM News

Il Milan sta affrontando una stagione, per adesso, molto positiva. Intorno all'ambiente rossonero, infatti, c'è molto entusiasmo. Nonostante l'Inter sia a +8 punti, i tifosi rossoneri continuano a dimostrare il loro forte supporto alla squadra. Il Milan di Allegri, attualmente, ricopre la seconda posizione in classifica a quota 54 punti, 8 punti in più rispetto alla Juventus di Spalletti (posizionata al 5 posto). Domani il Milan avrà una grandissima occasione: aumentare ancora di più il divario dal 5 posto e accorciare le distanze dall'Inter capolista. I rossoneri, infatti, alle ore 18:00 affronteranno il Parma dentro le mura di San Siro.