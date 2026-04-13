Mercoledì a Luneburgo gara d’andata della Finale di Coppa Cev
Mercoledì 15 aprile alle 19, si gioca a Luneburgo l’andata della finale di Coppa Cev di pallavolo. La Gas Sales Bluenergy Piacenza, dopo aver concluso la semifinale dei playoff scudetto in Italia, torna in campo in Europa per questa competizione. La squadra italiana affronta la squadra tedesca in una sfida che segna la prima fase della finale continentale. La partita si svolge in trasferta, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, chiusa la stagione italiana in Semifinale Play Off Scudetto, si rituffa in Europa: mercoledì 15 aprile (ore 19.00 diretta su DAZN in chiaro e SKY) alla LKH Arena di Luneburg gara di andata della Finale di Cev Volleyball Cup, avversaria la formazione tedesca.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Domani al PalabancaSport andata della Semifinale della Coppa Cev, c’è LjubljanaGas Sales Bluenergy Volley Piacenza, dopo la maratona con Modena in Gara 4 dei Play Off Scudetto, si rituffa in Europa.