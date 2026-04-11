La finale di Coppa Italia femminile per la stagione 2025-2026 si svolgerà nello stadio “Romeo Menti” di Vicenza, dopo undici anni. La partita opporrà Juventus e Roma, due delle squadre più note del calcio femminile italiano. La decisione sulla sede è stata ufficializzata nelle ultime ore, confermando la scelta di tornare in Veneto per l’evento conclusivo della competizione.

L’ultimo atto della Coppa Italia 2025-2026 di calcio femminile si giocherà a Vicenza. Sarà infatti lo stadio “Romeo Menti” della città veneta ad ospitare il confronto tra Juventus e Roma, considerata ormai una vera “classica” del nostro movimento. La data da segnare sul calendario è quella del 24 maggio, con inizio previsto alle ore 18:00. Il vìs-a-vìs sarà una “replica” della passata annata sportiva, terminata con l’ampio successo delle bianconere (il quarto del proprio palmarès), capaci di vincere per 4-0 grazie alla doppietta di Girelli ed ai sigilli di Cantore e Thomas. Le giocatrici di Luca Rossettini cercheranno di ottenere il terzo titolo della propria storia dopo quelli ottenuti nel 2022-2023 e nel 2023-2024.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile: decisa la sede della Finale di Coppa Italia. Si ritorna in Veneto dopo 11 anni

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