La finale della Coppa Italia potrebbe essere spostata in un altro stadio se entrambe le squadre semifinaliste sono il Como e l’Atalanta. Attualmente, si valuta un possibile cambio di sede, poiché l’Olimpico non sarebbe più disponibile in caso di passaggio di entrambe le squadre. Un’ipotesi che circola tra le fonti riguarda uno stadio alternativo, anche se nessuna decisione ufficiale è stata ancora annunciata.

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© Calcionews24.com - Finale Coppa Italia a rischio trasloco: niente Olimpico se passano Como e Atalanta? Dove potrebbe giocarsi la partita, c’è un’ipotesi accreditata!

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