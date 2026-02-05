Atalanta Juventus streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Coppa Italia

Questa sera alle 21, allo stadio di Bergamo, Atalanta e Juventus si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita si può seguire in diretta streaming o in tv, con le due squadre pronte a dare battaglia. Entrambe sono determinate a passare il turno, e i tifosi non vedono l’ora di vedere come si metterà la gara.

Atalanta Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia. ATALANTA JUVENTUS STREAMING TV – Questa sera, giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 21 Atalanta e Juventus scendono in campo allo stadio di Bergamo per i quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Atalanta Juventus in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

