Coppa Italia | Como e Atalanta in semifinale Bologna-Lazio decidono l’ultimo slot per la finale

La Coppa Italia 2026 entra nella fase decisiva. Como e Atalanta hanno superato i quarti e si preparano a sfidarsi in semifinale. L’ultimo posto per la finale si deciderà tra Bologna e Lazio, che si affrontano questa sera. La competizione sta regalando sorprese e momenti di tensione, mentre le squadre cercano di conquistare il sogno della finale.

Coppa Italia: Definite le Semifinali, il Como Stupisce e l'Inter Sfida la Sorpresa del Torneo. Il tabellone della Coppa Italia 2026 ha preso forma: Inter, Atalanta, Como e la vincente tra Bologna e Lazio si affronteranno per un posto nella finale. La competizione, giunta a una fase cruciale, ha visto il sorprendente cammino del Como culminare con l'eliminazione del Napoli ai calci di rigore, mentre il Bologna, campione in carica, e la Lazio si contenderanno l'ultimo posto disponibile per le semifinali. Un Como da Sogno: La Scalata alla Semifinale. Il Como ha compiuto un'impresa storica eliminando il Napoli ai calci di rigore, assicurandosi un posto tra le quattro migliori squadre d'Italia.

