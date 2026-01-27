Film in uscita questa settimana al cinema 26 gennaio – 1 febbraio

Questa settimana al cinema sono in programma diversi titoli italiani e internazionali. Ecco una panoramica dei film in uscita dal 26 gennaio al 1 febbraio, per aiutarti a scegliere cosa guardare sui grandi schermi nelle prossime giornate. Una selezione di produzioni che copre vari generi, per offrire un’opportunità di intrattenimento adatta a tutti i gusti.

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Data di uscita: 26 gennaio 2026 Regia: Steven Spielberg Cast: Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr, Melinda Dillon Genere: Fantascienza, USA 1977, 135 min. Stato dell’Indiana. In seguito alla comparsa di alcuni fenomeni magnetici insoliti (insieme ad avvistamenti di velivoli non identificabili) l’equipe del professor Lacombe, che sta studiando un misterioso messaggio musicale proveniente dallo spazio, raggiunge gli Stati Uniti. Si vorrebbe che tutto rimanesse segreto ma i media si impossessano della notizia e così, nella località denominata Picco del Diavolo in cui sono comparsi i fenomeni, si raduna un buon numero di curiosi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

