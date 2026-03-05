Mario Ruoso ucciso a Pordenone l'ipotesi dell'omicidio con una spranga per motivi economici

A Pordenone, Mario Ruoso, patron di TelePordenone, è stato trovato morto. Le autorità ipotizzano che l’uomo sia stato ucciso con una spranga. Le indagini si concentrano su possibili motivi economici e debiti recenti che avrebbe avuto l’imprenditore. La scena del crimine è stata esaminata dagli investigatori, mentre le forze dell’ordine cercano di chiarire i dettagli dell’accaduto.

Il patron di TelePordenone, Mario Ruoso, potrebbe essere stato ucciso per questioni legate a debiti e problemi economici che l'imprenditore aveva attraversato nell'ultimo periodo. Nel luglio scorso, infatti, qualcuno aveva appiccato il fuoco al salone d'auto che gestiva facendo partire il rogo da una Lamborghini nella quale erano stati stipati i documenti di una causa civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Mohammed ucciso a 21 anni nel parcheggio dell’Oviesse: l’ipotesi della lite per motivi sentimentaliHanno tra i 19 e i 23 anni i fermati per l'omicidio del 21enne Mohammed Hegazy Ibrahim Elsaye. Ucciso il patron di TelePordenone: Mario Ruoso colpito alla testa con una spranga. Il corpo trovato in casaPordenone, 4 marzo 2026 – È stato ucciso con un colpo alla testa l’imprenditore Mario Ruoso, 87 anni, proprietario del Garage Italia e fondatore e... Una raccolta di contenuti su Mario Ruoso. Temi più discussi: Il 'patron' di TelePordenone ucciso a sprangate in casa; Ucciso a sprangate il patron di TelePordenone; Ucciso a sprangate Mario Ruoso, patron del Garage Venezia e Telepordenone; Omicidio a Pordenone, ucciso in casa Mario Ruoso, patron di Telepordenone. Mario Ruoso ucciso a sprangate: il patron di TelePordenone assassinato in casa: «Colpito più volte alla testa». Caccia al killerL'assassinio a Pordenone. Mario Ruoso aveva 87 anni: imprenditore nel campo automobilistico con Garage Venezia, cavaliere del lavoro, era il patron di TelePordenone. Il corpo trovato dal nipote: ora è ... corriere.it Il 'patron' di TelePordenone ucciso a sprangate in casaÈ stato ucciso con una violenza brutale, colpito ripetutamente alla testa con un corpo contundente. Così è morto Mario Ruoso, 87 anni, storico fondatore e patron di TelePordenone, trovato senza vita n ... ansa.it Ucciso in casa a sprangate. Mistero sull’omicidio di Mario Ruoso, patron di TelePordenone x.com Mario Ruoso ucciso a sprangate sulla porta di casa: caccia all'assassino del patron di TelePordenone - facebook.com facebook