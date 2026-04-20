A Asolo si è svolto giovedì 16 aprile un evento dedicato al rapporto tra educazione e tecnologia, attirando un numero di genitori superiore alle attese. La cittadinanza ha mostrato un forte interesse per la tematica dei figli e degli schermi, partecipando alla prima edizione della rassegna. L’iniziativa ha coinvolto famiglie e professionisti, portando alla luce l’attenzione verso le sfide legate alla dipendenza digitale tra i più giovani.

La cittadinanza di Asolo ha risposto con un interesse superiore alle aspettative durante il debutto della rassegna dedicata al rapporto tra educazione e tecnologia, tenutosi giovedì 16 aprile. L’iniziativa, denominata Oltre lo schermo – Strumenti e strategie per genitori nell’era digitale, è stata avviata dal Comune in coordinamento con l’azienda I AM, portando all’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di Asolo una platea numerosa desiderosa di comprendere le dinamiche dei dispositivi elettronici per i propri figli. L’incontro inaugurale ha la partecipazione della dottoressa Martina Agnoli, esperta in ambito psicologico e psicomotorio, che ha affrontato il tema delle dipendenze digitali partendo dall’impatto fisico e relazionale degli schermi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Figli e schermi: ad Asolo il boom di genitori contro la dipendenza

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