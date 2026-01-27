L’aumento di ansia e autolesionismo tra i giovani è un fenomeno crescente, spesso aggravato dall’esposizione ai social media e agli schermi digitali. È importante comprendere i rischi e promuovere un uso consapevole della tecnologia, soprattutto tra le nuove generazioni. Questo tema diventa centrale anche nel contesto della cultura pop, come evidenziato dal film “Mercy: Sotto Accusa”, che affronta tematiche di azione e sci-fi con protagonisti noti.

È nelle sale italiane “ Mercy: Sotto Accusa”, un thriller d’azione di stampo sci-fi di Timur Bekmambetov con protagonisti Chris Pratt e Rebecca Ferguson. Nella Los Angeles del prossimo futuro di “Mercy”, l’intelligenza artificiale è stata adottata dalle forze dell’ordine e dal sistema giudiziario per risolvere in modo più efficiente il problema della criminalità e del degrado della città. Quando il personaggio di Pratt, Chris Raven, si sveglia, scalzo e legato a una sedia elettrica, seduto al centro di una stanza, viene informato da un giudice artificiale delle dimensioni di un IMAX (Ferguson) che ha 90 minuti per dimostrare di non aver ucciso sua moglie (Annabelle Wallis). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è un aumento di ansia e autolesionismo nei ragazzi. I genitori fanno danni quando espongono i propri figli ai social media e agli schermi digitali”: così Chris Pratt

In un’intervista, l’attore Chris Pratt affronta il tema degli effetti dell’uso degli schermi sui bambini, confrontando la situazione attuale con comportamenti passati considerati dannosi.

Dal thriller Mercy: Sotto accusa alla vita reale: Chris Pratt parla di fede, imperfezione, identità e del bisogno di proteggere i figli in un mondo sempre più controllato e tracciabile x.com