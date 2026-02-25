Roblox preoccupa i genitori | ex dirigenti di videogiochi raccontano la dipendenza dei figli

Jacob Navok, ex dirigente di videogiochi, ha evidenziato come l’uso eccessivo di Roblox possa portare alla dipendenza tra i giovani. La preoccupazione nasce dai racconti di genitori che notano un aumento delle ore trascorse dai figli davanti allo schermo. Navok sottolinea che la popolarità del gioco influisce anche sulle scelte di console e sui modelli di business dell’industria videoludica. La discussione si concentra sugli effetti di questa tendenza nelle famiglie.

Questo testo analizza l’impatto di roblox sul contesto videoludico, prendendo in considerazione le osservazioni di jacob navok, amministratore delegato di genvid, sulle preferenze dei più giovani e sulle conseguenze per l’offerta di console tradizionali e per i modelli di business dell’industria. emergono segnali concreti di un cambiamento in atto, con una dinamica che coinvolge utenti, sviluppatori e grandi publisher. roblox prevale tra i giovani, sfidando le console tradizionali. navok ha riferito che i propri figli mostrano scarso interesse per ps5 e nintendo switch, preferendo quotidianamente roblox. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

