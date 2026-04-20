FIGC | Malagò incontra la Lega Serie A Allegri non sarà ct

Il presidente della FIGC ha incontrato i rappresentanti della Lega Serie A per discutere delle prossime nomine e delle questioni legate alla gestione del calcio italiano. Nel frattempo, è stato confermato che l’attuale allenatore della squadra nazionale non ricoprirà il ruolo di commissario tecnico. La situazione istituzionale si sviluppa in un momento di cambiamenti dopo l’uscita di Gravina e le recenti sconfitte della nazionale.

Il percorso verso il rinnovo dei vertici della Federcalcio vive in questi giorni una fase cruciale. Dopo l’addio di Gravina a seguito della sconfitta della Nazionale italiana ai playoff contro la Bosnia, il nuovo presidente potrebbe essere Giovanni Malagò. E’ notizia degli ultimi giorni, infatti, l’ok della Lega nei confronti di Giovanni Malagò che potrà contare sul sostegno della Serie A, che ha recentemente espresso diciannove consensi su venti in suo favore. L’unica voce dissidente rimane quella di Claudio Lotito, fermo sostenitore dell’ipotesi di un commissariamento. Il calendario istituzionale di oggi prevede un’Assemblea di Lega mattutina, nella quale dovrebbero essere messe nero su bianco le istanze provenienti dalle società di massima serie.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Elezioni FIGC, accelerata nella corsa alle elezioni: oggi Malagò incontra la Lega Serie A! Il puntoGasperini Roma, aria d’addio? Il tecnico detta le condizioni per la permanenza: da Ranieri a Massara, passando per il mercato! I 4 punti Ederson... Figc, rivoluzione Malagò: Allegri Ct e Ranieri Direttore TecnicoIl destino della Nazionale italiana potrebbe decidersi il prossimo 22 giugno, data fissata per l’elezione del nuovo presidente della FIGC. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elezioni Figc, Malagò candidato per la Serie A: Grande soddisfazione; Presidenza FIGC: la Lega Serie A candida Malagò, 18 preferenze su 20; Figc: Malagò lunedì in Lega A e B, poi incontri ufficiali con altre componenti; Malagò e i club di A, oggi il vertice. Poi via agli incontri. Elezioni FIGC: Malagò prepara gli incontri con la Lega Serie A e le altre componenti. I dettagli in vista del 22 giugno, cosa succedeElezioni FIGC: Malagò prepara gli incontri con la Lega Serie A e le altre componenti. I dettagli in vista del 22 giugno, cosa succede ... calcionews24.com Dalla Serie A ai calciatori: Malagò incontra le componenti federali verso le elezioni FIGCDomani l’ex numero uno del Coni sarà presente all’assemblea dei club di Serie A, incontrando poi anche la Serie B e, nel corso della settimana, anche l’Assocalciatori e l’Assoallenatori. calcioefinanza.it Lega Serie A - facebook.com facebook Federico Dimarco merita di vincere il premio della Lega Serie A come MVP del campionato 2025/26. La stagione di Lautaro è una stagione standard per un campione del calibro di Lautaro, l’annata di Dimarco è clamorosa. Oltre ad un essere ad un solo assist x.com