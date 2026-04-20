Il presidente del Napoli ha espresso un giudizio negativo nei confronti di un esponente della FIGC, affermando che non sarebbe la persona più adatta a ricoprire un ruolo di rilievo all’interno dell’organizzazione. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento in cui si discute sul futuro della federazione calcistica italiana e su chi possa essere chiamato a guidarla. La critica ha attirato l’attenzione di diversi osservatori del calcio nazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis torna a far discutere il mondo del calcio italiano intervenendo sul futuro della FIGC e sulle possibili figure chiamate a guidarla. Secondo il presidente del Napoli, alcune delle ipotesi circolate non rappresenterebbero la soluzione ideale per rilanciare il sistema calcio. Il giudizio su Giancarlo Abete Nel suo ragionamento, De Laurentiis esprime un giudizio netto su Giancarlo Abete, sottolineando come, a suo avviso, non sarebbe la persona più adatta a ricoprire un ruolo di vertice nella Federazione. L’imprenditore partenopeo insiste sulla necessità di una guida diversa, capace di affrontare le sfide del calcio moderno con strumenti nuovi e una visione più ampia rispetto al passato.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - FIGC, De Laurentiis critica Abete: “Non è la persona adatta per questo ruolo”

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