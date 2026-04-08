Viviani svela | Presidenza della FIGC? Avevo sempre pensato e sperato che Vialli potesse essere la persona giusta per ricoprire questo ruolo

In un'intervista, Viviani ha dichiarato di aver sempre pensato e sperato che Vialli potesse essere la persona adatta per ricoprire la presidenza della FIGC. La sua opinione si basa su valutazioni personali e non si riferisce a decisioni ufficiali o candidature ufficiali. La dichiarazione evidenzia un'aspettativa personale riguardo alla figura di Vialli nel ruolo di leadership nel calcio italiano.

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