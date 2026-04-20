Aurelio De Laurentiis ha contattato Giovanni Malagò, chiedendogli di assumersi la responsabilità di riformare il calcio italiano. Durante una conversazione, De Laurentiis ha espresso chiaramente che l’attuale presidente della FIGC non sarebbe adatto a guidare il processo di cambiamento. La richiesta di intervento diretto da parte del produttore cinematografico segna un passo importante nel dibattito sulla gestione dello sport nazionale.

Aurelio De Laurentiis lancia l’offensiva per la rifondazione della FIGC e indica Giovanni Malagò come l’uomo della svolta. All’ingresso della sede della Lega Serie A per l’assemblea d’urgenza, il presidente del Napoli ha rivelato di aver contattato personalmente il numero uno del CONI per sollecitarne la candidatura alla presidenza federale, definendolo l’unico profilo in grado di gestire l’attuale crisi del sistema calcio. Il patron azzurro ha motivato la scelta basandosi sulle doti manageriali di Malagò, pur con un appunto polemico legato alla fede calcistica del dirigente: “L’unico difetto è che è innamorato della Roma “. De Laurentiis ha poi attaccato frontalmente l’assetto istituzionale vigente, scagliandosi contro la figura di Giancarlo Abete, ritenuto “non adatto” al ruolo nonostante il rispetto personale.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - FIGC, De Laurentiis chiama Malagò: “Prendi in mano il calcio. Abete non adatto”

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