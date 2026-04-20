De Laurentiis | Presidenza Figc? Nessuno meglio di Malagò Abete non è adatto

Un dirigente ha dichiarato di aver chiamato il presidente di un'associazione sportiva per consigliargli di assumere il ruolo di presidente della federazione calcistica nazionale, affermando che nessuno meglio di lui può gestire la situazione del calcio italiano. La conversazione è avvenuta mentre il dirigente si trovava su un aereo diretto in Italia. Secondo il suo racconto, aveva deciso di partire quando ha contattato il collega, ritenendo che fosse la persona più adatta a guidare l'ente.

(Adnkronos) – “Stavo partendo per l'Italia, ero sull'aereo, ho chiamato Malagò e gli ho detto ‘Guarda che tu devi prendere in mano la situazione del calcio italiano perché nessuno può farlo meglio di te. Sei un imprenditore, sei stato al Coni, hai creato il circolo più importante d'Europa, hai venduto Ferrari, Rolls Royce, Maserati a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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