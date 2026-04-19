Tradizione comunità e biodiversità | a Corigliano torna la fiera di San Giorgio

Da lecceprima.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Corigliano d’Otranto il 25 e 26 aprile si svolge nuovamente la fiera di San Giorgio, un evento che coinvolge la comunità locale e celebra la tradizione del territorio. La manifestazione si svolge nel centro del paese e richiama visitatori interessati alla biodiversità e alle attività culturali legate alla festa. La fiera rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale, con numerosi stand e iniziative dedicate alla valorizzazione delle tradizioni e delle produzioni locali.

CORIGLIANO D’OTRANTO – Tradizione, comunità e biodiversità: torna il 25 e 26 aprile a Corigliano d’Otranto la fiera di san Giorgio, uno degli appuntamenti più attesi e sentiti nel comune della Grecìa Salentina. L’evento rappresenta un momento centrale per il paese e per l’intera area, mantenendo.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Cervicati risveglia la tradizione: torna la fiera di San NicolaLa domenica 12 aprile 2026, a partire dalle ore 08:00, il borgo di Cervicati tornerà a celebrare la sua storica fiera dedicata a San Nicola di Bari.

Appuntamento con la tradizione a San Martino di Montecorvino: torna la Fiera dell'AnnunziataDomenica 12 aprile, la frazione di San Martino a Montecorvino Rovella ospiterà la Fiera dell'Annunziata.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Torna la Fiera di San Giorgio: il 25 e 26 aprile Corigliano celebra tradizione, comunità e biodiversità; Tradizione e futuro: torna la Fiera di San Giorgio; San Giorgio fa festa: 10 anni di Mercato della Terra tra eccellenze, tradizioni e un Guinness da conquistare; Fiera di San Giorgio: dove la tradizione incontra il futuro.

san giorgio tradizione comunità e biodiversitàTorna la Fiera di San Giorgio: il 25 e 26 aprile Corigliano celebra tradizione, comunità e biodiversitàCORIGLIANO D'OTRANTO (Lecce) - Torna il 25 e 26 aprile a Corigliano d’Otranto la Fiera di San Giorgio, uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla ... corrieresalentino.it

san giorgio tradizione comunità e biodiversitàSan Giorgio fa festa: 10 anni di Mercato della Terra tra eccellenze, tradizioni e un Guinness da conquistareOltre 100 produttori, biodiversità e la zuppa dei record: il Canavese celebra le sue radici e sfida il mondo ... giornalelavoce.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.