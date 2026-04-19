Tradizione comunità e biodiversità | a Corigliano torna la fiera di San Giorgio

A Corigliano d’Otranto il 25 e 26 aprile si svolge nuovamente la fiera di San Giorgio, un evento che coinvolge la comunità locale e celebra la tradizione del territorio. La manifestazione si svolge nel centro del paese e richiama visitatori interessati alla biodiversità e alle attività culturali legate alla festa. La fiera rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale, con numerosi stand e iniziative dedicate alla valorizzazione delle tradizioni e delle produzioni locali.

CORIGLIANO D’OTRANTO – Tradizione, comunità e biodiversità: torna il 25 e 26 aprile a Corigliano d’Otranto la fiera di san Giorgio, uno degli appuntamenti più attesi e sentiti nel comune della Grecìa Salentina. L’evento rappresenta un momento centrale per il paese e per l’intera area, mantenendo.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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