732ma Fiera di San Giorgio a Gravina in Puglia | dibattiti spettacoli e momenti di confronto

A Gravina in Puglia si tiene dal 23 al 26 aprile la 732esima Fiera di San Giorgio, uno degli eventi più storici del Mezzogiorno. L’evento si svolge nell’Area Fiera di via Spinazzola e prevede una serie di incontri, spettacoli e momenti di confronto tra i partecipanti. La manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale che coinvolge numerosi visitatori provenienti dalla regione e oltre.

A Gravina in Puglia torna la Fiera di San Giorgio, appuntamento tra i più longevi del Mezzogiorno, che dal 23 al 26 aprile animerà l’Area Fiera di via Spinazzola con la 732ma edizione. “La tradizione incontra il futuro” è il claim scelto per questa edizione, che apre un nuovo orizzonte.🔗 Leggi su Baritoday.it Via alla Fiera di San Giuseppe: una giornata tra musica e spettacoli circensiOSTUNI - La tradizionale Fiera di San Giuseppe del 19 marzo si arricchisce quest'anno di un ricco calendario di eventi collaterali. La Fiera di San Giorgio cambia sede per i cantieri: si valuta l’area fieristicaNel processo di rigenerazione urbana, che porterà alla presenza di diversi cantieri in città, ci saranno altri spostamenti, necessari per...