Treviglio si accende | musica cavalli e innovazione alla Fiera Agricola

Treviglio si prepara ad ospitare la 43ª edizione della Fiera Agricola della Pianura Bergamasca, che si terrà dal 30 aprile al 3 maggio. L’evento combina esposizioni di macchinari e attrezzature agricole con momenti di intrattenimento, tra musica, mostre di cavalli e dimostrazioni di nuove tecnologie. La manifestazione si svolgerà in diverse aree della città, coinvolgendo aziende del settore primario e pubblico locale.

La pianura bergamasca si prepara ad accogliere un appuntamento che unisce il settore primario alla vivacità sociale di Treviglio, con la 43ª edizione della Fiera Agricola della Pianura Bergamasca fissata dal 30 aprile al 3 maggio. L’evento, che si svilupperà su un’area di 10mila metri quadrati coinvolgendo 120 espositori, vedrà l’inaugurazione ufficiale con la presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e del presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini. L’organizzazione ha delineato un calendario denso di attività che non si limiterà alla fiera vera e propria, ma si estenderà con eventi collaterali fino alla metà del mese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviglio si accende: musica, cavalli e innovazione alla Fiera Agricola XIX Edizione di Fiera Agricola 2026: a Caserta tre giorni tra saperi, sapori e innovazione agricolaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Trattori, tradizioni e prodotti locali brillano alla Fiera agricolaTra prodotti locali, trattori e profumi di primavera, torna a San Marino la Fiera Agricola. Al via il 30 aprile la 43ª Fiera Agricola della Pianura Bergamasca. All’inaugurazione il presidente Attilio FontanaSvelato il programma 2026, tra conferme e novità, con il nuovo evento serale Suoni e Sapori pensato per famiglie e giovani ... bergamonews.it Cos'è il Treviglio Spritz FestivalDal 10 al 12 aprile 2026 arriva a Treviglio il Treviglio Spritz Festival: scopri orari, location, eventi, degustazioni, musica, parcheggi e come raggiungerlo. turismo.it