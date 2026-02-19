Fibrosi cistica in Gazzetta ufficiale ok di Aifa a rimborsabilità per tripla combinazione
L'Aifa ha approvato il rimborso della tripla terapia Alyftrek, causato dalla sua efficacia nel trattare la fibrosi cistica. La decisione, pubblicata in Gazzetta ufficiale, riguarda pazienti di almeno sei anni con almeno una mutazione del gene CFTR. La nuova combinazione di farmaci, sviluppata da Vertex Pharmaceuticals, mira a migliorare la qualità di vita dei pazienti più gravi. Con questa approvazione, le famiglie aspettano di poter accedere più facilmente alle cure innovative. La somministrazione potrà iniziare già da questo mese.
(Adnkronos) – Vertex Pharmaceuticals annuncia la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per la rimborsabilità della tripla combinazione di nuova generazione Alyftrek* (deutivacaftortezacaftorvanzacaftor) per le persone affette da fibrosi cistica (Fc) di età pari o superiore a 6 anni che hanno almeno una mutazione del gene regolatore della conduttanza transmembrana.
