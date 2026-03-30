Venerdì 3 aprile 2026, alle Officine CAOS di Torino, si terrà la prima di “SYSTEMA”, una produzione del collettivo svizzero Framing Effekt. La performance si inserisce nel calendario di eventi dedicati al circo contemporaneo. La rappresentazione si svolgerà in uno spazio dedicato alle arti performative, senza l’uso di strutture temporanee di grandi dimensioni.

Venerdì 3 aprile 2026 alle Officine CAOS di Torino va in scena “SYSTEMA”, nuova produzione del collettivo svizzero Framing Effekt. Lo spettacolo, parte della 38ª stagione Differenti Sensazioni, esplora le relazioni tra i corpi e il loro legame a un’unica corda, trasformando fisica e interdipendenza in un racconto poetico e visivo. SYSTEMA mette in scena quattro performer che si muovono come parti di un unico organismo. Salti, prese, cadute e rotazioni si intrecciano con gesti di sostegno e fiducia, mentre la corda diventa simbolo di vincolo e possibilità, limite e alleanza. La performance di 50 minuti rivela la fragilità e la forza dei legami, unendo rischio e delicatezza, tecnica e poesia senza cercare il virtuosismo fine a se stesso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - SYSTEMA: il circo contemporaneo di Framing Effekt a Torino

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