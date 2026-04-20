Anche nel 2026, i visitatori potranno accedere gratuitamente ai musei e ai luoghi culturali della Sicilia nelle giornate delle festività nazionali. L'iniziativa, confermata anche quest'anno, permette di visitare gratuitamente le strutture culturali della regione durante specifiche date di festa. Questa misura riguarda i musei della Sicilia, offrendo l'opportunità di scoprire l’arte e la storia locale senza costi aggiuntivi nelle giornate stabilite.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Accesso gratuito nei giorni delle festività nazionali. Anche per il 2026 torna l’iniziativa che permette di visitare senza costi musei e luoghi della cultura della Regione Siciliana. In occasione di alcune ricorrenze nazionali, sarà infatti garantito l’ingresso gratuito nei musei regionali e nei parchi archeologici. Le date da segnare in calendario sono: 25 aprile, Festa della Liberazione. 2 giugno, Festa della Repubblica. 4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Cultura e memoria: un legame da valorizzare. L’iniziativa punta a rafforzare il rapporto tra cittadini e patrimonio culturale, offrendo un’opportunità concreta di partecipazione e conoscenza.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Festività: musei gratis in Sicilia: confermate le giornate di ingresso libero

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