Musei gratis oggi a Roma eccezionalmente a ingresso gratuito anche la mostra La Grecia a Roma ai Musei Capitolini

Oggi a Roma i musei sono aperti gratuitamente. È un’eccezione: anche la mostra La Grecia a Roma, ai Musei Capitolini, può essere visitata senza pagare. L’ingresso libero vale per tutti, come ogni prima domenica del mese, e coinvolge anche alcune aree archeologiche della città.

Ingresso gratuito per tutti il 1° febbraio – prima domenica del mese – nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città. L'iniziativa, promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, offre l'opportunità di scoprire collezioni permanenti, mostre temporanee e luoghi simbolo della Capitale. Anche nella prima domenica di febbraio sarà possibile partecipare alle visite guidate a Palazzo Senatorio sul Campidoglio, sede del Comune di Roma sin dal 1143, durante le quali guide esperte accompagneranno i visitatori alla scoperta delle maestose sale del Palazzo, fornendo approfondimenti sulla sua storia millenaria.

