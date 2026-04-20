Festival dello Sport di Trento 2026 Cairo | Sarà un' edizione bellissima

Il presidente di un importante gruppo editoriale ha annunciato che l'edizione 2026 del Festival dello Sport di Trento sarà molto bella. La presentazione dell’evento si è svolta recentemente, con parole positive rivolte ai partecipanti e alla manifestazione stessa. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla programmazione o sulle novità previste per questa edizione.

Il messaggio di Urbano Cairo, presidente di Rcs MediaGroup, per la presentazione dell'edizione 2026 del Festival dello Sport di Trento.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Festival dello Sport di Trento 2026, Cairo: "Sarà un'edizione bellissima" Notizie correlate Presentata la XXI edizione del Festival dell’economia di TrentoSi terrà dal 20 al 24 maggio 2026 la 21esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, la manifestazione che, nella formula ideata nel 2022 dal... Dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo: la nuova dirigente generale sarà Margherita RizzaSarà Margherita Rizza la nuova dirigente generale del dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festival dello Sport di Trento, lunedì 20 aprile la Grande Anteprima della 9° edizione; Lo Sport che Unisce: a Trapani la 4ª Edizione del Festival Nazionale dello Sport per Ragazzi ENS - Home; Parma ospita il Festival della Serie A: il 5 giugno è il giorno dei calendari; Petrucci sulla Figc: Il nuovo presidente sia gradito al governo. Il Festival dello Sport, una passerella per gli «invincibili»: programma, date e tutto quello che c'è da sapereIl Festival verrà nuovamente organizzato con il patrocinio del Coni e del Comitato italiano paralimpico. Il presidente, Luciano Buonfiglio, parla di momento « ormai irrinunciabile »; il numero uno del ... corriere.it Invincibili è il titolo della nona edizione del Festival dello Sport di Trento che si svolgerà dall'1 al 4 ottobrePresentata oggi nella sala Depero del Comune di Trento la kermesse griffata Gazzetta. Cairo, presidente Rcs Media Group: Siamo già alla nona edizione. Il tempo è volato, ma ogni edizione è stata stra ... msn.com | FESTIVAL DELLO SPORT 2026 Questo pomeriggio a Trento l'anteprima della 9^ edizione (1-4 ottobre) alla presenza di tanta Trentino Volley: Presidente Poli, Lavia, Michieletto, Sbertoli e l'Under 14 neo Campione d'Italia # #trentinonelcuore x.com A Trento dall’1 al 4 ottobre torna il Festival dello Sport, la 9° edizione sarà: "invincibili". facebook