A Bologna si svolge il funerale di Fabio Roversi-Monaco, ex rettore dell’Università di Bologna, deceduto venerdì all’età di 87 anni. La cerimonia si tiene nella città dove ha trascorso gran parte della sua carriera accademica e amministrativa. La notizia della sua morte è stata comunicata ufficialmente dall’ateneo. La salma sarà accompagnata fino alla chiesa per la commemorazione.

Ultimo omaggio tra Santa Lucia e San Pietro per lo storico rettore dell’Alma Mater. Cerimonie istituzionali e funerali presieduti dal cardinale Matteo Zuppi Bologna si prepara a rendere l’ultimo saluto a Fabio Roversi-Monaco, storico rettore dell’Università di Bologna, scomparso venerdì all’età di 87 anni. La città e l’ateneo si stringono attorno alla sua figura in una giornata che unisce memoria istituzionale e partecipazione collettiva, nel segno di un’eredità che ha profondamente inciso sul volto di Bologna. Le esequie si articolano in due momenti simbolicamente forti: da un lato l’Aula Magna di Santa Lucia, luogo emblematico della sua visione universitaria; dall’altro la Cattedrale di San Pietro, cuore religioso della città, dove si svolgerà il rito funebre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Bologna dà l’ultimo saluto a Fabio Roversi-Monaco

Articoli correlati

È morto Fabio Roversi Monaco, ex rettore dell’Università di BolognaÉ morto a 87 anni Fabio Roversi Monaco, giurista e professore emerito di Diritto amministrativo dell’Università di Bologna.

Funerali Fabio Roversi Monaco, quando e dove Bologna lo saluterà per l’ultima voltaBologna, 28 marzo 2026 – Tutta Bologna saluterà per l’ultima volta Fabio Roversi Monaco, scomparso venerdì all’età di 87 anni, nella giornata di...

Altri aggiornamenti su Bologna dà l'ultimo saluto a Fabio...

Temi più discussi: È morto Fabio Roversi Monaco, addio all'ex rettore dell'Università di Bologna che ha cambiato la città; Morto Fabio Roversi Monaco, le esequie nell'Aula Magna dell'università; Morto Fabio Roversi Monaco, giurista ed ex rettore dell'Università di Bologna; Lutto in Ateneo. È scomparso Fabio Roversi Monaco — Italiano.

Esequie laiche e religiose oggi per il lungo addio a Fabio Roversi MonacoIl saluto accademico alle 12 in Santa Lucia poi il funerale con Zuppi in cattedrale. Attesa la ministra Bernini. Cordoglio di tanti, anche della ... bologna.repubblica.it

Addio a Fabio Roversi Monaco, il Magnifico che rese Bologna un ponte con l’EuropaStorico rettore dell’Università di Bologna dal 1985 al 2000, giurista e protagonista della scena accademica internazionale, fu tra i promotori della Magna Charta Universitatum e del Bologna Process ... globalist.it

IN RICORDO DEL NOSTRO UNICO E GRANDE, MAGNIFICO RETTORE FABIO ROVERSI MONACO - facebook.com facebook

Fabio Roversi Monaco, lo storico dell'arte Luca Ciancabilla: «Mecenate straordinario, ridiede vita ai palazzi storici. Conservo gelosamente i suoi disegni» x.com