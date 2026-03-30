Bologna dà l’ultimo saluto a Fabio Roversi-Monaco

Da bolognatoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna si svolge il funerale di Fabio Roversi-Monaco, ex rettore dell’Università di Bologna, deceduto venerdì all’età di 87 anni. La cerimonia si tiene nella città dove ha trascorso gran parte della sua carriera accademica e amministrativa. La notizia della sua morte è stata comunicata ufficialmente dall’ateneo. La salma sarà accompagnata fino alla chiesa per la commemorazione.

Ultimo omaggio tra Santa Lucia e San Pietro per lo storico rettore dell’Alma Mater. Cerimonie istituzionali e funerali presieduti dal cardinale Matteo Zuppi Bologna si prepara a rendere l’ultimo saluto a Fabio Roversi-Monaco, storico rettore dell’Università di Bologna, scomparso venerdì all’età di 87 anni. La città e l’ateneo si stringono attorno alla sua figura in una giornata che unisce memoria istituzionale e partecipazione collettiva, nel segno di un’eredità che ha profondamente inciso sul volto di Bologna. Le esequie si articolano in due momenti simbolicamente forti: da un lato l’Aula Magna di Santa Lucia, luogo emblematico della sua visione universitaria; dall’altro la Cattedrale di San Pietro, cuore religioso della città, dove si svolgerà il rito funebre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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