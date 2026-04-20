Festival Canile Drammatico 2026

Dal 14 al 17 maggio, il Teatro Europa di Parma ospiterà la terza edizione del Canile Drammatico Festival, un evento che si protrarrà per quattro giorni con attività che spaziano da spettacoli e performance a musica, talk e laboratori. Durante le giornate, saranno presenti anche momenti di convivialità, creando un programma ricco di appuntamenti che coinvolgeranno il pubblico in diverse modalità di intrattenimento e partecipazione.

Quattro giornate intense, da mattina a sera, con spettacoli, performance, musica, talk, laboratori, momenti di convivialità, compongono la terza edizione di Canile Drammatico Festival, che si svolgerà a Parma dal 14 al 17 maggio negli spazi del Teatro Europa. Un progetto ideato e promosso dalla.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Porte aperte per la "Campagna adozioni 2026": appuntamento al Canile ComunaleBRINDISI – Torna l'appuntamento con la solidarietà verso gli amici a quattro zampe. Sanremo 2026: Piazza Colombo si anima con il “Suzuki Stage” e un festival nel festival, tra Gaia e i Pooh.Sanremo 2026 si prepara ad esplodere con un’offerta musicale ampliata, che non si limita al palcoscenico dell’Ariston ma si riversa con forza in... Altri aggiornamenti Si parla di: Workshop Gratuito per attrici e attori. #sponsor; COMUNE DI PARMA * : INVITI STAMPA: FESTIVAL CANILE DRAMMATICO E MOSTRA RUGBY FEMMINILE IL 20 APRILE.