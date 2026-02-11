Sanremo 2026 | Piazza Colombo si anima con il Suzuki Stage e un festival nel festival tra Gaia e i Pooh

Piazza Colombo si riempie di musica con il “Suzuki Stage”. Dal 20 al 29 febbraio, il cuore della città si anima con concerti gratuiti che coinvolgono artisti noti, creando un festival nel festival. La piazza diventa un palcoscenico alternativo all’Ariston, collegato direttamente con il festival, e attira pubblico e appassionati pronti a vivere un Sanremo più grande e coinvolgente.

Sanremo 2026 si prepara ad esplodere con un’offerta musicale ampliata, che non si limita al palcoscenico dell’Ariston ma si riversa con forza in Piazza Colombo grazie al “Suzuki Stage”, palcoscenico diffuso che ospiterà una serie di concerti gratuiti dal 20 al 29 febbraio, con una line-up di artisti di spicco e un collegamento diretto con la kermesse televisiva. Daniele Battaglia sarà il conduttore di questa settimana di musica e intrattenimento nel cuore di Sanremo. L’annuncio, giunto nel pomeriggio di oggi, 11 febbraio 2026, ha delineato un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere sia i residenti che i numerosi turisti che affolleranno la città in occasione del Festival della Canzone Italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato i nomi degli artisti che si esibiranno sul Suzuki Stage durante il Festival di Sanremo 2026.

La prima serata di Sanremo 2026 si prepara a sorprendere il pubblico con un cast ricco di ospiti.

Gli artisti che si esibiranno sul palco Suzuki in Piazza Colombo a #Sanremo2026 Martedì: Gaia Mercoledì: Bresh Giovedì: The Kolors Venerdì: Gabbani Sabato: i Pooh Fonte: Carlo Conti a La Pennicanza x.com