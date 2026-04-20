Festa Prato | batte la capolista ed è secondo

Nel campionato di calcio, la squadra di Prato ha ottenuto una vittoria importante contro la capolista, portandosi al secondo posto in classifica. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, con un gol decisivo segnato da uno dei giocatori in campo. La formazione schierata ha visto Furghieri in porta, con Berizzi, Risaliti e Polvani in difesa, e a centrocampo Limberti, Andreoli, Fiorini, Lattarulo e Zanon. In attacco, Verde e Rossetti hanno completato la formazione titolare.

Prato 1 Grosseto 0 Prato (3-5-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti, Polvani; Limberti (dal 65’ Cesari), Andreoli (dal 69’ Greselin), Fiorini, Lattarulo, Zanon; Verde (dal 73’ Mencagli), Rossetti. A disposizione Stomeo, Corsa, Boccardi, D’Orsi, Santarelli, Atzeni. All. Lamma. Grosseto (4-3-1-2): Marcu; Italiano (dal 66’ Masini), Ampollini, Brenna, Montini; Fiorani (dall’85’ Malva), Sabelli, Bacciardi (dal 66’ Guerrini); Riccobono (dal 79’ Sacchini), Regoli (dal 73’ Benedetti); Marzierli. A disposizione Romagnoli, Monteverde, Gonnelli, D’Ancona. All. Indiani. Arbitro: Pellegrino di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Laurieri di Matera e Cucci di Trapani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa Prato: batte la capolista ed è secondo Notizie correlate Reggiana batte il Como: 2-1 e la capolista vacillaLa Reggiana ha inflitto un duro colpo alla capolista Como, vincendo per 2-1 in trasferta il 9 marzo 2026. Marsala batte la capolista Altino in quattro setUna partita intensa e ricca di emozioni ha messo alla prova la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, che si confronta sul parquet del Pala San Carlo contro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Prima, esulta solo il Prato Nord. Si mette male per Poggio e Cf; Un Dragone che corre. A Prato i podisti cinesi sono più di duecento; Serie D: spreco Pistoiese, colpaccio Prato nel big match – Risultati e classifiche; Al Lungobisenzio arriva il Grosseto campione: per il Prato è la prova del nove. La Maratonina è un successo, migliaia in festa per le strade di Prato. Foto, video e classificheLa splendida giornata di sole ha accompagnato i 1.300 della corsa competitiva e tutti i camminatori. I premi assegnati ... msn.com A Prato torna la grande festa delle universitàPrato, 16 settembre 2025 – Torna Prato Campus Week, la festa delle università presenti a Prato (22, 23 e 26 settembre): il 22 corsa non agonistica, 23 pulizia del fiume con gli studenti ed il 26. Il ... lanazione.it In questi giorni di festa, il nostro augurio è semplice: trascorrere una Pasqua serena, in compagnia delle persone giuste e con la giusta attenzione sulla strada. Buona Pasqua da ACI Prato. - #AutomobileClubPrato #BuonaPasqua #SicurezzaStradale - facebook.com facebook