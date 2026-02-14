Marsala batte la capolista Altino in quattro set

La Marsala ha vinto contro la capolista Altino in quattro set, sorprendendo tutti con una prestazione energica. La squadra siciliana ha mostrato grinta e determinazione, portando a casa un risultato importante in casa propria. Durante la partita, i giocatori hanno messo in difficoltà gli avversari con attacchi precisi e difese attente, creando un match ricco di colpi di scena.

Una partita intensa e ricca di emozioni ha messo alla prova la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, che si confronta sul parquet del Pala San Carlo contro la Marsala Volley, incontrando la prima sconfitta nella Pool Salvezza. Un evento che ha scritto un capitolo importante nel cammino delle due formazioni, evidenziando aspetti di grande valore tecnico e tattico. La gara si apre con un primo set combattuto, che vede la Tenaglia Abruzzo Altino giocare con notevole applicazione e concretezza. Le frentane riescono a ottenere una vittoria sofferta, grazie a un finale di set emozionante in cui riescono a strappare il punteggio ai rivali, anche se Marsala si oppone con grande determinazione e riesce ad annullare cinque palle set.