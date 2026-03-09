Reggiana batte il Como | 2-1 e la capolista vacilla

La Reggiana ha battuto il Como per 2-1 in trasferta il 9 marzo 2026, infliggendo una sconfitta alla capolista. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore della squadra ospitante, mettendo in difficoltà la squadra più avanti in classifica. La vittoria ha portato i tre punti alla Reggiana, mentre il Como ha subito una battuta d’arresto.

La Reggiana ha inflitto un duro colpo alla capolista Como, vincendo per 2-1 in trasferta il 9 marzo 2026. La vittoria è stata siglata dalla primavera di Costa, con reti firmate da Banse e Conte contro l'unica marcatura del Como di Andrealli. Questa sconfitta in casa segna un punto di svolta nella stagione della squadra lariana. L'incontro si è svolto sotto la direzione dell'arbitro Bonasera di Enna, che ha dovuto gestire una situazione esplosiva nel primo tempo. L'espulsione di Maklouf al 45° minuto ha cambiato le dinamiche di gioco, lasciando i padroni di casa in inferiorità numerica per gran parte della ripresa. I numeri raccontano una storia di efficienza: la Reggiana ha saputo sfruttare al meglio le sue opportunità, trasformando il vantaggio psicologico in risultato concreto.