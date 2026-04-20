Festa Grosio | il ritorno in Prima categoria è realtà

Il Grosio ha riconquistato la promozione in Prima categoria dopo aver vinto il girone provinciale sondriese di Seconda. La squadra ha concluso la stagione con il risultato che le permette di salire di categoria, tornando così a disputare il campionato di Prima categoria. La squadra ha ottenuto la vittoria in modo diretto e senza passaggi interni, confermando il successo del risultato.

Festeggia il Grosio che torna in Prima categoria dopo un solo anno, grazie al successo nel girone provinciale sondriese di Seconda.Decisiva, in tal senso, la vittoria ottenuta ieri dai granata con il punteggio di 4-1 sul campo del Castello Next Gen che ha permesso ai granata di mister Dario.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Prima e Seconda categoria. Torrelaghese fa festa. Cardiopalma CorsanicoCopertina per le vittoriose Torrelaghese in Prima, Corsanico (capolista) e Salavetitia in Seconda. Viale Turati in festa: l'Aurora San Francesco è promossa in Prima categoriaGrande festa in Viale Turati e alla parrocchia dei frati Cappuccini: l'Aurora San Francesco, al termine di un campionato di Seconda dominato, è... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Festa Grosio: il ritorno in Prima categoria è realtà; Grosio in festa per Maddalena e Stefano, sposi dal 1956; Calendario fiere in Valtellina nel 2025. Super festa di Pasqua oggi a #sondalo Tantissimi bimbi e ragazzi super attenti a cercare le uova Baby dance, tiro alla fune, super storia con il paracadute ludico e tanto altro!! Un festeggiamento meraviglioso Non vediamo l’ora di tornare a Sondalo - facebook.com facebook