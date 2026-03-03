Prima e Seconda categoria Torrelaghese fa festa Cardiopalma Corsanico

Le squadre Torrelaghese e Corsanico hanno ottenuto risultati importanti nelle rispettive categorie, con la prima che si è aggiudicata la vittoria e la seconda che mantiene la leadership. La Salavetitia ha ottenuto un risultato positivo, mentre Capezzano e Massarosa hanno pareggiato, perdendo terreno rispetto alle posizioni di vertice dopo aver guidato in passato.

Copertina per le vittoriose Torrelaghese in Prima, Corsanico (capolista) e Salavetitia in Seconda. Solo pari invece per Capezzano e Massarosa che stanno perdendo terreno dalla vetta dopo esser state anche prime. In Prima categoria la Torrelaghese di Riccardo Belluomini ottiene una vittoria di platino sul campo del Calci massimizzando il gol-partita in apertura di Alessio Saviozzi. L’unica nota negativa in casa gialloviola nell’1-0 in terra pisana è l’infortunio occorso al fantasista versiliese Diego Tartarini che dopo uno scontro di gioco è andato a sbattere sulla rete di recinzione del campo rimediando la frattura della mascella oltre ad ematomi sul volto all’altezza della guancia ed un occhio livido. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria. Torrelaghese fa festa. Cardiopalma Corsanico Prima e Seconda categoria. Torrelaghese: gran punto. Il Corsanico sale in vettaIn Prima categoria si registra “il cambio della guardia“ in vetta alla classifica del girone A dove ora si è insediata la Carrarese Giovani che col... Prima e Seconda categoria. Capezzano fa pari. Vincono Salavetitia e CorsanicoIn Prima categoria il Capezzano Pianore evita la sconfitta nel big-match contro la corazzata Carrarese Giovani riacciuffando il pareggio (1-1) con un... Una selezione di notizie su Cardiopalma Corsanico Argomenti discussi: Prima e Seconda categoria. Torrelaghese fa festa. Cardiopalma Corsanico. Prima e Seconda categoria. Corsanico solo in vetta. Il Massarosa è in crisiDomenica di allunghi in vetta sia in Prima sia in Seconda nei gironi A in cui sono impegnate le squadre versiliesi. Dopo 22 giornate di campionato e ad 8 turni dalla conclusione la situazione è più ... lanazione.it Calcio: seconda categoria. Il Corsanico vuole allungare in vettaIn Seconda categoria (23° turno) oggi Corsanico-San Vitale Candia (dirige Seghi di Pistoia), Ricortola-Massarosa (Lari di Pistoia) e SalaVetitiaSeravezza-Villafranchese ... msn.com