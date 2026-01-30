Carnevale è tempo di Baraonda 2026 tra Fermo e Porto San Giorgio | Veglioni giochi e cortei | 20 giorni di festa

Il Carnevale è arrivato e porta con sé due settimane di festa tra Fermo e Porto San Giorgio. I cittadini si preparano a partecipare a veglioni, giochi e sfilate, che dureranno 20 giorni. Le strade si riempiono di maschere e colori, mentre le persone si divertono tra allegria e tradizione. È un momento di svago che coinvolge tutta la comunità e che, ogni anno, ricorda a tutti quanto sia importante lasciarsi andare e vivere la festa.

Fermo, 30 gennaio 2026 – Il mondo sotto sopra, per qualche giorno, e chissà che a forza di ribaltarsi non ritrovi il suo centro. È il mondo nelle mani di Re Carnevale, è già ai blocchi di partenza Baraonda, la festa che unisce i comuni di Fermo e di Porto San Giorgio. Sono 37 anni di storia per il primo, 29 per il secondo, undici quelli vissuti insieme con la regia di Marco Renzi, a organizzare eventi e un calendario che non si sovrappone: "E’ la sfida più grande, spiega l’assessore alla cultura Micol Lanzidei, Marco Renzi ha creato un contenitore unico per due territori e la gente riesce a vivere appieno entrambe le città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, è tempo di Baraonda 2026 tra Fermo e Porto San Giorgio: “Veglioni, giochi e cortei: 20 giorni di festa” Approfondimenti su Carnevale Fermo ‘Colpa dei Sensi’, la fiction su Canale 5: Porto San Giorgio e Fermo vanno in tv Venerdì sera parte la nuova fiction “Colpa dei sensi” su Canale 5, girata tra Porto San Giorgio e Fermo nelle Marche. Carnevale 2026, sfilata dei carri e non solo: Latina si prepara a quattro giorni di festa Latina si avvicina al Carnevale 2026, un evento che coinvolge la città in quattro giorni di festeggiamenti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Carnevale Fermo Argomenti discussi: Carnevale 2026: come festeggiarlo con i bambini tra gioco e cultura; I dolci del Carnevale a Rimini; Carnevale 2026: quando inizia, quanto dura e le date da segnare; ’Baraonda’ in città, è tempo di Carnevale. Tempo di Carnevale: ecco dieci città che si trasformano in un teatro a cielo apertoNato come rito di trasgressione e ribaltamento sociale per esorcizzare l’arrivo della Quaresima, il Carnevale ha oggi cambiato pelle. Per il turista ... ilsole24ore.com Carnevale di Viareggio: al via la gran kermesse 2026Il Carnevale di Viareggio ha in programma sei corsi mascherati sui Viali a mare, con carri giganti e spettacoli pirotecnici, con eventi diurni e serali. tgcom24.mediaset.it Condividere l’alba musicale di Porto San Giorgio con così tante persone é stato davvero speciale Grazie per esserci stati - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.