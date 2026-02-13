A Grosseto, con meno di due mesi alla scadenza, i responsabili dei progetti finanziati dal Pnrr lavorano intensamente per completare la rendicontazione finale, e questa volta non si parla di ritardi, ma di una corsa contro il tempo per rispettare le scadenze.

GROSSETO Manca meno di due mesi alla scadenza della rendicontazione finale dei progetti finanziati dal Pnrr. E’ tutto in balìa del prossimo 31 marzo, data prefissata e prorogata della scadenza per i progetti, mentre la scadenza finale per il completamento degli obiettivi del Pnrr in Italia è fissata al 31 agosto. Non sono mancate le progettazioni relative al fondo per la ripresa nemmeno nel grossetano: si tratta di un totale di circa 23 milioni d’euro mappati in vari punti della città grazie ai fondi Pnrr. La proroga a marzo è stata adottata per garantire una gestione più accurata e completa delle documentazioni, rispondendo alle criticità segnalate da alcune istituzioni scolastiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano di ripresa e resilienza. Una corsa contro il tempo: "Ma non parliamo di ritardi"

A Valmontone, il 7 gennaio, è stata inaugurata la nuova scuola primaria di via Gramsci, realizzata in tempi rapidi.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Com’è cambiato il Pnrr dopo le ultime revisioni; PNRR: Al via il monitoraggio sull’impatto delle semplificazioni; Un nuovo decreto sul PNRR conferma l’inverno sull’università italiana; Piano di ripresa e resilienza. Una corsa contro il tempo: Ma non parliamo di ritardi.

Piano di ripresa e resilienza. Una corsa contro il tempo: Ma non parliamo di ritardiIn commissione consiliare l’assessore Ginanneschi ha illustrato lo stato dei progetti Pnrr Solo con il recupero dell’ex ospedale di via Saffi siamo indietro. Ma la sfida andava accettata. lanazione.it

Scuole demolite e mai ricostruite, il pasticciaccio del PnrrSuccede da Nord a Sud in tanti paesi e i sindaci sono disperati. Perché, se per giugno i progetti non saranno realizzati, i soldi torneranno all’Europa. repubblica.it

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha ottenuto un finanziamento per l’installazione di 9 misuratori di portata presso le principali fonti di prelievo idrico ad uso irriguo. La strumentazione verrà - facebook.com facebook