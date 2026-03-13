Festa della Primavera 2026 a Santa Margherita con falò fuochi d' artificio friscêu i Trilli e Franca Lai

Da venerdì 20 a domenica 22 marzo a Santa Margherita Ligure si svolge la Festa della Primavera 2026, evento che celebra con falò, fuochi d'artificio, musica dei Friscêu, i Trilli e Franca Lai. Questa manifestazione, alla sua 61esima edizione, richiama ogni anno molti partecipanti e rappresenta un momento importante per la comunità locale, che mantiene viva una tradizione che dura da decenni.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Un evento che affonda le radici nella cultura contadina e marinara della città e che oggi rappresenta anche il primo grande appuntamento del calendario degli eventi di Santa Margherita Ligure. Cuore della festa restano i suoi momenti più tradizionali: il falò sulla spiaggia e la distribuzione gratuita di friscêu dolci e salati. Quest’anno sul palco di Ghiaia ci sarà anche lo storico gruppo genovese de I Trilli accompagnati da un analogo monumento folk locale: Franca Lai. Sabato 21 marzo al mattino alle 11... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Santa Margherita Ligure: tutto pronto per 61esima Festa della Primavera x.com